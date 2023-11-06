Премьер Сингапура передаст власть заместителю до всеобщих выборов 2025 года

Ли Сянь Лун отметил, что Лоуренс Вон возглавит партию во время избирательной кампании перед выборами и сможет "выиграть свой собственный мандат"

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, возглавляющий правительство с 2004 года, делегирует полномочия своему заместителю Лоуренсу Вону до всеобщих парламентских выборов 2025 года. Об этом он заявил на собрании Партии народного действия.

"Я передам [власть] вице-премьеру Лоуренсу [Вону] перед следующими всеобщими выборами. После этого я буду в распоряжении нового премьер-министра. Я пойду туда, где, по его мнению, я могу быть полезен", - сказал глава правительства.

Как отметил Ли Сянь Лун, Лоуренс Вон возглавит партию во время избирательной кампании перед выборами и сможет "выиграть свой собственный мандат".

Лоуренс Вон в 2022 году был назван лидером четвертого поколения руководителей республики, что открыло ему дорогу к посту главы правительства. Согласно выстроенной основателем современного Сингапура Ли Куан Ю политической системе, кандидат на пост премьера постепенно вводится в состав правительства, поэтапно занимая ключевые посты. Ли Сянь Лун неоднократно говорил, что к 2022 году собирается оставить свою должность. Однако пандемия коронавируса вынудила его отложить это решение.