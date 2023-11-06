6 ноября, 07:18
Военная операция на Украине

Глава офиса Зеленского назвал непозволительной для Запада усталость от Украины

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Андрей Ермак считает, что западные партнеры должны поддерживать Киев и дальше, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что страны Запада не имеют права чувствовать усталость от ситуации вокруг Украины.

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"Даже если есть люди, которые чувствуют эту "усталость", я уверен, что они не захотят проснуться завтра в мире, где будет меньше свободы", - заявил Ермак в интервью газете Politico, комментируя слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в разговоре с российскими пранкерами признала, что многие устали от конфликта на Украине.

Он назвал усталость в такой ситуации "непозволительной". Глава офиса украинского лидера утверждает, что западные партнеры должны поддерживать Киев и дальше, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской телекомпании NBC признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине. При этом он выразил убежденность, что нет никакой альтернативы продолжению помощи Киеву.

Тем не менее, тема усталости партнеров от Украины и углубляющихся разногласиях неоднократно поднималась в западных СМИ, что вызывает раздражение в Киеве. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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