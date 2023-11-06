6 ноября, 07:34,
обновлено 6 ноября, 07:43

Заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству Китая и РФ пройдет 8 ноября

Его проведут вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 8 ноября проведут 4-е заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 8 ноября проведут в городе Наньчан провинции Цзянси (восточный регион КНР - прим. ТАСС) 4-е заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству между регионами среднего и верхнего течения реки Янцзы и Приволжским федеральным округом [в формате "Волга - Янцзы"], - сообщил он на брифинге. 

Теги:
РоссияКитайКомаров, Игорь Анатольевич
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