Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США добавила, что, по ее мнению, "когда страна уже член, сложно заставить ее выйти"

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Венгрии не место в ЕС из-за позиции по Украине.

Говоря в хвалебном тоне о поддержке Италии Украины, она отметила, что "есть некоторые члены ЕС, которые не такие молодцы". "Не думаю, что Венгрии сегодня место в ЕС, но, когда страна уже член, сложно заставить ее выйти", - сказала представитель Демократической партии США в интервью газете Corriere della Sera.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД страны Петер Сийярто неоднократно критиковали политику Запада в отношении украинского конфликта. Будапешт не поддерживает несколько инициатив ЕС по выделению помощи Украине и приему ее в сообщество, а также введение санкций в стратегических сферах, например, энергетической, в отношении РФ. Орбан сравнил попытки Брюсселя навязать свою политику Будапешту с действиями Москвы в соцлагере в советский период. Венгерские власти считают, что в руководстве ЕС требуются перемены, потому что его нынешние лидеры не могут справиться с такими проблемами, как конфликт на Украине и нелегальная миграция.