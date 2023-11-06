Евросоюз ожидает от Китая взаимодействия для решения конфликта на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что в Брюсселе не требуют от Пекина принятия их позиции по этому вопросу

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Евросоюз ожидает от Китая взаимодействия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая с программной речью на ежегодной конференции послов ЕС.

"Я сказал откровенно нашим друзьям в Китае, что мы ожидаем большего от них по Украине. Мы не ожидаем, что они примут нашу позицию. Но да, ожидаем, что они будут взаимодействовать больше с Украиной, в частности в вопросах гуманитарной помощи и в том, чтобы убедить Россию вывести войска из Украины", - сказал он.