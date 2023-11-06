В Ирландии планируют отменить бесплатное проживание для украинских беженцев

По информации Irish Times, детали этих мер "пока не согласованы"

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Ирландии планируют принять меры для сокращения притока в страну украинских беженцев, предусматривающие, в частности, отмену их бесплатного проживания. Как сообщила 5 ноября газета Irish Times со ссылкой на премьер-министра страны Лео Варадкара, это связано с нехваткой мест в объектах их размещения.

Согласно изданию, ирландское правительство "надеется до конца этого года принять меры, обязующие украинских беженцев платить за проживание и [предусматривающие] изменения [в выплатах] их социальных пособий". Отмечается, что детали этих мер "пока не согласованы".

Газета цитирует Варадкара, по словам которого "необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы [у властей Ирландии] было больше времени для решения проблем с их размещением и других вопросов". Согласно премьеру, ирландские власти более не располагают возможностями размещения беженцев и вынуждены селить их в палатки.

Вместе с тем, отмечается, что, по словам Варадкара, украинцам в Ирландии "по-прежнему рады".