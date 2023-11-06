6 ноября, 09:24

В Ирландии планируют отменить бесплатное проживание для украинских беженцев

Дублин. Artur Widak via Reuters Connect
Дублин
© Artur Widak via Reuters Connect

По информации Irish Times, детали этих мер "пока не согласованы"

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Ирландии планируют принять меры для сокращения притока в страну украинских беженцев, предусматривающие, в частности, отмену их бесплатного проживания. Как сообщила 5 ноября газета Irish Times со ссылкой на премьер-министра страны Лео Варадкара, это связано с нехваткой мест в объектах их размещения.

Читайте также
В Чехии число беженцев с Украины возросло на 1 774 человек за неделюСМИ: в Нидерландах возникла нехватка мест для украинских беженцевПосол Украины признала, что Ирландия не выдерживает наплыва украинских беженцев

Согласно изданию, ирландское правительство "надеется до конца этого года принять меры, обязующие украинских беженцев платить за проживание и [предусматривающие] изменения [в выплатах] их социальных пособий". Отмечается, что детали этих мер "пока не согласованы".

Газета цитирует Варадкара, по словам которого "необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы [у властей Ирландии] было больше времени для решения проблем с их размещением и других вопросов". Согласно премьеру, ирландские власти более не располагают возможностями размещения беженцев и вынуждены селить их в палатки.

Вместе с тем, отмечается, что, по словам Варадкара, украинцам в Ирландии "по-прежнему рады". 

Теги:
УкраинаИрландия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация