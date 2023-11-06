6 ноября, 09:36
Военная операция на Украине

ЮАР выступила за скорейшее урегулирование кризиса на Украине мирным путем

Глава МИД страны Наледи Пандор заявила, что мирная инициатива африканских стран по поиску путей мира на Украине остается инструментом, который востребован международным сообществом

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика обеспокоена конфликтом на Украине и выступает за его скорейшее урегулирование дипломатическим путем. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в начале переговоров с прибывшим в африканскую страну главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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"ЮАР обеспокоена кризисом на Украине и причиняемыми им страданиями людей, - подчеркнула она. - Мы выступаем за скорейшее урегулирование кризиса дипломатическим путем и с помощью переговоров на основе Устава ООН".

Пандор заявила, что мирная инициатива африканских стран по поиску путей мира на Украине остается инструментом, который востребован международным сообществом.

В свою очередь Кулеба отметил, что прибыл в Преторию с тем, чтобы наверстать упущенное в прошлом время в деле развития сотрудничества с ЮАР. "Мы будем говорить по многочисленным темам, включая экономическое и культурное сотрудничество с ЮАР", - заявил глава МИД Украины. 

Теги:
ЮАРУкраинаПандор, НаледиКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
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