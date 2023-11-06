В ЮАР заявили, что голос мирового сообщества по событиям в Газе должен звучать громче

Глава МИД страны Наледи Пандор отметила обеспокоенность жертвами с обеих сторон конфликта

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Голос мирового сообщества относительно происходящего в секторе Газа должен звучать громче. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, открывая встречу с прибывшим в африканскую страну главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"ЮАР считает, что голос мирового сообщества должен звучать громче в отношении происходящих в Газе событий, - подчеркнула она. - Мы крайне обеспокоены жертвами с обеих сторон".

Ранее ЮАР призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и открытию гуманитарных коридоров для оказания помощи гражданскому населению.