СМИ: на Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов

По информации издания "Вести", лидером по этому показателю стала Закарпатская область с 967 случаями

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 8 тыс. уголовных делопроизводств начато на Украине по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Об это сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на источники в Национальной полиции.

Отмечается, что с февраля 2022 против уклонистов было открыто 8 235 дел. Лидерами по этому показателю стали Закарпатская область с 967 случаями, Днепропетровская, где расследует 763 дела, а также Николаевская с 644 открытыми уголовными делами.

По данным "Вестей", обвинения за тот же период были предъявлены 2 193 людям, среди регионов здесь вновь лидирует Закарпатская область, вслед за ней идут Волынская и Ровенская.

Источники издания также уточнили, что в суды было направлено 2 027 обвинительных актов. Больше всего в тех же областях западной Украины: Закарпатской, Волынской и Ровенской.

6 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об очередном продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине до 15 ноября. В прошлый раз продление принималось также на три месяца. При этом оно сделало невозможным проведение в стране парламентских выборов, которые должны были пройти в конце октября. По конституции Украины во время действия военного положения голосование организовывать нельзя. Новое продление до середины февраля ставит под вопрос и организацию на Украине президентских выборов, которые должны состояться весной.

О мобилизации на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, правительство делает все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. При этом повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказывают, что мобилизуют даже людей с серьезными болезнями, в том числе с проблемами со зрением, психикой и опорно-двигательным аппаратом, с инвалидностью.

Нередко сотрудники военкоматов применяют физическую силу к военнообязанным. Несмотря на то что в соцсетях часто выкладывают соответствующие кадры, дело не всегда доходит до официального разбирательства. В одном из последних подобных случаев суд в Тернополе на западе Украины отправил под ночной домашний арест двух военнослужащих, избивших мобилизованных в городском военкомате.