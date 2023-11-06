В Литве развернут в школах программу подготовки к гражданской обороне

Согласно заявлению МВД республики, в течение ноября эксперты в интерактивной форме проведут обучение старшеклассников действиям в случае потенциальной угрозы

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Программа подготовки к гражданской обороне будет развернута в общеобразовательных школах Литвы. Об этом сообщило МВД балтийской республики.

"В течение ноября эксперты более чем в 30 школах страны в интерактивной форме проведут обучение старшеклассников действиям в случае потенциальной угрозы", - говорится в сообщении.

Выбранные школы находятся в зоне потенциальной угрозы, которая, как считают в Литве, исходит от Белорусской атомной электростанции. Она находится рядом с литовской границей и в 50 км от столицы. "В дальнейшем проект намечено расширить и на другие школы", - отметили в МВД.

На уроке после теоретической части школьникам рассказывают о том, что необходимо подготовить на случай эвакуации.

По данным МВД, такие эвакуационные пакеты в той или иной мере подготовлены только у 18% населения. План действий в случае ЧП обговорили лишь в 15% семей. В ведомстве надеются, что школьники поделятся информацией по гражданской обороне с родителями.