ЮАР выступила за интенсификацию поиска мира на Украине в рамках миссии Африки

Министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор заявила, что страны БРИКС разделяют этот подход

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. ЮАР выступает за интенсификацию усилий по поиску путей мирного урегулирования кризиса на Украине в рамках миротворческой миссии стран Африки. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор по итогам переговоров с прибывшим в Преторию главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы обсудили с украинской делегацией мирную инициативу африканских стран по поиску путей урегулирования кризиса на Украине, - подчеркнула Пандор. - ЮАР выступает за интенсификацию работы, начатой миссией африканских стран с тем, чтобы достичь мира на Украине путем дипломатии и переговоров. Мы договорились, что мирные усилия Африки и ЮАР будут продолжены". Министр отметила, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) разделяют этот подход.

Пандор напомнила, что мирная миссия стран Африки предложила план из 10 пунктов по движению на Украине к миру. "Из 10 пунктов по двум достигнут прогресс - это возвращение детей и обмен военнопленными, - сообщила она. - Для нас важно разблокировать торговые пути в Черном море для потока зерновых. Мы ищем возможности для того, чтобы обе стороны конфликта сели за стол переговоров. Эта стадия еще не достигнута, но мы продолжаем работу".

Министр отметила, что ЮАР находится в уникальном положении, когда в отличие от многих стран способна доверительно говорить как с властями РФ, так и Украины. "Мы добиваемся мира для Украины и безопасности для России", - заявила Пандор.

В свою очередь Кулеба сообщил, что Киев ценит усилия миссии африканских стран, и дорога к миру может быть проложена.

В июне 2023 года представители семи государств Африки во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой посетили Киев и Санкт-Петербург, чтобы представить свою мирную инициативу из 10 основных пунктов. В их числе деэскалация конфликта с обеих сторон, дипломатические переговоры, обеспечение суверенности государств в соответствии с Уставом ООН, обмен пленными, послевоенное восстановление и другие. В ответ на некоторые из этих пунктов президент РФ Владимир Путин указал, что Украина сама вышла из переговоров с РФ, хотя в Стамбуле было парафировано мирное соглашение, которое президент даже продемонстрировал.