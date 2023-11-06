Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 8-12 ноября посетит США

Его визит состоится по приглашению американского министра финансов Джанет Йеллен

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит 8-12 ноября с визитом Соединенные Штаты. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"По приглашению министра финансов США Джанет Йеллен член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава китайской делегации на торгово-экономических переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 8-12 ноября посетит с визитом Соединенные Штаты", - говорится в распространенном заявлении.

Ранее газета "Цзиньжун шибао" сообщила, что Хэ Лифэн занял должность секретаря парткома и главы канцелярии Центральной финансовой рабочей комиссии КНР.