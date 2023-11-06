СМИ: Зеленский стал более раздраженным после провала контрнаступления ВСУ

Как пишет обозреватель журнала The Spectator Марк Галеотти, "в эти дни из Киева доносится совсем другой тон"

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский стал более раздраженным на фоне провала контрнаступления ВСУ и нарастающей усталости Запада от конфликта на Украине. Такое мнение выразил политический обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти.

По его мнению, "в эти дни из Киева доносится совсем другой тон". Галеотти отметил, что Зеленскому, которого еще несколько месяцев назад торжественно встречали в западных столицах, во время недавнего визита в Вашингтон не дали выступить с публичным обращением к Палате представителей Конгресса США и даже не пригласили на ток-шоу телеведущей Опры Уинфри. Колумнист указал, что в интервью американскому журналу Time "украинский президент звучал рассерженно". "Постоянная борьба за сохранение международной поддержки, похоже, дает о себе знать", - написал Галеотти.

Кроме того, обозреватель обратил внимание на вышедшее на прошлой неделе интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного британскому журналу The Economist, в котором тот заявил, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Галеотти подчеркнул, что и Зеленский, и Залужный выглядят "уставшими и даже подавленными". При этом он назвал бесспорными слова Залужного о том, что Киев вряд ли сможет добиться прорыва российской обороны в ближайшее время.

Галеотти добавил, что украинское контрнаступление "не привело к ожидавшимся территориальным приобретениям". "Давно прошли те дни, когда затаившие дыхание партизаны Украины с уверенностью ожидали, что ее войска вернут Мелитополь или пробьются к побережью Азовского моря. Даже достижение промежуточной цели - автомобильного и железнодорожного узла Токмак - сейчас кажется маловероятным, хотя она и находится в пределах досягаемости украинской артиллерии", - написал он.

"В этих обстоятельствах заявления двух З (Зеленского и Залужного - прим. ТАСС), по всей видимости, отражают стратегию баланса между реализмом и пиаром. Они вынуждены признавать, что контрнаступление принесло куда менее внушительные результаты, чем они надеялись, и при этом сохранять моральный дух в стране", - указал Галеотти. Обозреватель отметил, что, хотя социологические исследования говорят о сильной поддержке Зеленского на Украине и желании продолжать войну "до полной победы" Киева, в действительности "ситуация не столь однозначна".

В частности, он сделал акцент на "все более принудительном процессе призыва на военную службу на Украине". Кроме того, в случае неспособности украинских властей защитить объекты энергетической инфраструктуры предстоящей зимой в обществе может усилиться недовольство затягиванием конфликта, добавил обозреватель.

Усталость Запада

Колумнист высказал мнение, что власти Украины в настоящее время "пытаются играть на страхах" Запада. Как подчеркнул Галеотти, если раньше позиция Киева была "дайте нам больше [оружия], и мы быстро победим", то теперь она фактически формулируется как "дайте нам больше [оружия], или это затянется на неопределенный срок". Киевские чиновники говорят о том, что конфликт, который уже стоил Западу более £200 млрд ($250 млрд) в виде прямой помощи за последние 18 месяцев, может обернуться "вечной войной".

И хотя публично глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает о готовности продолжать помогать Украине, в реальности усталость от конфликта начинает становиться все более заметной, указал Галеотти. В этой связи он вспомнил недавнее заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в разговоре с российскими пранкерами признала, что многие устали от конфликта на Украине. Колумнист заключил, что сейчас "работа Зеленского и Залужного состоит в том, чтобы сохранять заинтересованность" Запада в конфликте на Украине.

При этом обострение палестино-израильского противостояния, по мнению Галеотти, также не добавляет оптимизма Киеву, поскольку "распыляет внимание СМИ, общественности и политиков" на Западе. Один из украинских чиновников заявил The Spectator, что ни палестинское радикальное движение ХАМАС, ни Израиль "не оказывают услугу" Украине.