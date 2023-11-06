В ФРГ назвали неприемлемыми слова израильского министра о Газе и ядерной бомбе

Амихай Элияху ранее заявил, что "это одна из возможностей"

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает неприемлемыми слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху, допустившего возможность применения ядерного оружия в секторе Газа.

"Соответствующие высказывания неприемлемы", - заявила на брифинге журналистам представитель МИД ФРГ.

Ранее, отвечая на вопрос ведущего в эфире израильского радио о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже министр указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму".

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в Газе.