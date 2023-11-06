СМИ: главком ВСУ Залужный пишет диссертацию

По информации издания "Вести", тема его диссертации обозначена как "специальная, составляющая гостайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пишет диссертацию, тема которой засекречена. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

Как следует из данных на сайте украинского агентства по обеспечению качества высшего образования, полный тезка Залужного планирует защищаться в Одесской юридической академии по специальности "Право". По информации издания "Вести", соискателем является сам главком ВСУ.

Тема диссертации Залужного обозначена как "специальная, составляющая гостайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка". При этом в 2022 и 2023 годах у него уже вышло несколько научных публикаций.

Некоторые украинские аналитики полагают, что Залужный может стать конкурентом действующего президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах. В свое время это породило слухи о его конфликте с главой государства и возможной замене на посту главкома ВСУ, после чего Залужный некоторое время не делал громких заявлений в СМИ.

Однако недавно он опубликовал статью в британском журнале The Economist, в которой заявил о тупике в украинском конфликте. В администрации Зеленского выразили раздражение в связи с выходом этого текста, а сам президент заявил, что не согласен с мнением главкома. Как заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос, этот шаг мог быть вынужденным для Залужного и говорит о разногласиях с политическим руководством.

Залужный не первый среди украинских медийных силовиков, кто решил писать диссертацию. В сентябре стало известно, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подал документы для поступления в аспирантуру по специальности "политология". Украинские СМИ нашли его среди поступающих университета "Острожская академия" в Ровненской области.