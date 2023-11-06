На Украине сообщили о затруднении движения на трех КПП на границе с Польшей

Проблемы вызваны забастовкой польских перевозчиков

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины сообщила о возникших проблемах с движением грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Польшей, они вызваны забастовкой польских перевозчиков.

"Затруднено движение для грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков! После 13 часов (14:00 по мск - прим. ТАСС) произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Хребене". Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", - говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также машины с гуманитарными грузами, перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и тому подобное.

Украинский посол в Польше Василий Зварыч назвал "болезненным ударом в спину" действия польских забастовщиков. "Под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и ЕС. Мы призываем прекратить блокаду границы!" - написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

О протестах польских перевозчиков

2 ноября Госпогранслужба Украины предупредила водителей большегрузов о возможных сложностях при пересечении границы с Польшей на трех КПП из-за акции протеста польских перевозчиков. По данным украинского ведомства, акция была намечена на 3 ноября, однако потом была перенесена на 6 ноября. О планируемой акции польских перевозчиков, которые опасаются конкуренции, украинскую сторону предупредили 31 октября. Сообщалось, что блокада может продлиться до конца года. Мининфраструктуры Украины инициировало встречу с представителями Польши и Еврокомиссии для обсуждения этого вопроса, а посольство Украины в Польше направило в МИД республики ноту с просьбой не допустить перекрытия границы.

Это не первый случай, когда польские перевозчики устраивают подобные протесты. В мае они на 10 дней заблокировали пункт пропуска "Дорохуск - Ягодин", через который идет 40% грузопотока с Украины в Польшу. Аналогичная ситуация возникла и в сентябре прошлого года. Также КПП неоднократно блокировали польские фермеры, протестующие против наплыва в страну дешевого украинского зерна.

Вопрос экспорта зерновых серьезно обострил взаимоотношения Варшавы и Киева, которые с июля обмениваются взаимными обвинениями. Польша стремится не допустить на свой внутренний рынок украинское зерно, чтобы избежать обвала цен и убытков для своих производителей. Для Украины после прекращения зерновой сделки вопрос экспорта ее сельхозпродукции встал особенно остро. В Киеве рассчитывают максимально использовать для его решения европейскую инфраструктуру.