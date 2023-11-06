Кулеба заявил о желании вывести сотрудничество с ЮАР на новый уровень

Министр иностранных дел Украины также заявил о планах Киева развивать взаимную торговлю с республикой

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Киев хочет вывести на новый уровень сотрудничество с ЮАР, а также развивать взаимную торговлю. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече со своей коллегой из этой страны Наледи Пандор.

"Украина стремится вывести сотрудничество с Южно-Африканской Республикой на качественно новый уровень", - приводит слова Кулебы пресс-служба украинского МИД.

Кулеба находится с визитом в Претории. Это первый визит главы украинского внешнеполитического ведомства в ЮАР с 1998 года.

Сообщается, что на переговорах обсуждалась тема экспорта украинских зерновых, поставки которых в страны Африки пытается продвигать Киев. Кулеба также предложил провести в Киеве бизнес-форум с участием предпринимателей дух стран, чтобы способствовать увеличению взаимной торговли, добавили в пресс-службе. Еще оной темой стала возможная активизация коммуникаций с африканскими странами и участие Украины в африканских механизмах упрощенной и свободной торговли.

В МИД Украины также отметили, что глава ведомства вновь акцентировал внимание на продвигаемой Киевом так называемой формуле мира и пригласил ЮАР принять участие в прорабатываемых Украиной встречах.

В свою очередь Пандор отметила, что ЮАР выступает за интенсификацию усилий по поиску путей мирного урегулирования кризиса на Украине в рамках миротворческой миссии стран Африки. Она напомнила, что мирная миссия стран Африки ранее предложила план из 10 пунктов по движению на Украине к миру.