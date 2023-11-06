На Украине увидели "негативный сигнал" в словах главы ЕК об успехах Киева в евроинтеграции

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина отметила, что чем больше украинское руководство делает для соответствия стандартам Евросоюза, тем больше поднимается проблем

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина считает "негативным сигналом" слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Киев уже выполнил более 90% необходимых шагов для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

"Такого рода сообщения, как правило, носят негативный характер. Даже 99,9% - это негативный сигнал для Украины, вы знаете, потому что мы говорим об экзистенциальных преобразованиях страны. Это просто звучит так: "вы сделали 90%, и у вас [всего] есть три дня, чтобы выполнить остальное", - сказала она в комментарии газете Financial Times. При этом, как отмечает издание, фон дер Ляйен выразила уверенность, что Киев сможет добиться старта переговоров о вступлении в ЕС в этом году.

По словам Стефанишиной, чем больше власти Украины делают для соответствия стандартам ЕС, тем больше поднимается проблем. "Это <...> никоим образом не приведет вас к 100%-ному результату", - считает вице-премьер.

4 ноября фон дер Ляйен в шестой раз посетила Киев с начала специальной военной операции России. В ходе визита она обсудила вопросы евроинтеграции Киева, а также финансовую помощь стране. В ходе пресс-конференции по итогам визита глава Еврокомиссии анонсировала 12-й пакет санкций ЕС против РФ.

Власти Украины неоднократно заявляли, что рассчитывают начать переговоры о членстве в ЕС уже в 2023 году. Киев в последние месяцы форсировал реформы, содержащиеся в пакете рекомендаций, от прогресса которых зависит принятие Еврокомиссией решения об открытии переговоров. В конце сентября премьер Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна выполнила все семь заявленных рекомендаций ЕК. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев устроит только полноправное членство в Евросоюзе без каких-либо альтернативных вариантов интеграции.

1 ноября европейская версия газеты Politico сообщила со ссылкой на источники, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, однако Киеву не стоит ожидать, что они пройдут в ускоренном режиме.