6 ноября, 19:05,
обновлено 6 ноября, 19:15

Reuters: глава МИД Перу подала в отставку

По сведениям источников агентства, Ану Сесилию Герваси Диас ранее критиковали за организацию визита президента Перу Дины Болуарте в США

ГАВАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Перу Ана Сесилия Герваси Диас подала в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, министра ранее критиковали за организацию визита президента Перу Дины Болуарте в США, состоявшегося на прошлой неделе. Главе перуанского внешнеполитического ведомства не удалось договориться о протокольной встрече Болуарте с президентом США Джо Байденом.

В новость внесена правка (22:58 мск) - уточняется причина отставки во втором абзаце - министр не смогла организовать встречу с президентом. 

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