Белый дом: на Ближний Восток направили атомную подлодку для защиты военных США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США "продолжат посылать мощный сдерживающий сигнал" любой стороне конфликта, которая будет думать о его эскалации

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку класса Ohio для обеспечения безопасности американских военных в регионе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о целях перемещения субмарины.

"Она [подводная лодка] была направлена из Суэцкого канала в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил (ВС) США, то есть на Ближний Восток, - сказал Кирби. - Я сказал бы в общих чертах, что мы корректировали и будем корректировать наши позиции в регионе, чтобы убедиться в том, что мы можем защитить наши войска и наши объекты на местах".

Представитель Белого дома подчеркнул, что США "продолжат посылать мощный сдерживающий сигнал" любой стороне конфликта, которая "будет думать об эскалации или углублении конфликта".

До этого на странице CENTCOM в соцсети X (ранее Twitter) появилось сообщение, о том, что "5 ноября 2023 года подводная лодка класса Ohio прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США". Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что США направят в регион CENTCOM 300 военнослужащих. Райдер не назвал точных мест дислокации сил, однако подчеркнул, что они будут направлены не в Израиль.