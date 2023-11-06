CNN: Трамп доволен ходом судебного заседания по делу о мошенничестве

Как сообщает телеканал, экс-президент США превращает процесс в "трамповское шоу"

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Команда экс-президента США Дональда Трампа довольна тем, как он держится на судебном заседании по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его сведениям, Трампа устраивает то, как проходит заседание. "Он превращает это в трамповское шоу. Вот как он побеждает", - сказал собеседник телеканала.

Судья Артур Энгорон ранее просил Трампа отвечать на свои вопросы надлежащим образом и не вести себя как на политическом митинге. Он также был вынужден обратиться к адвокату экс-главы США с требованием контролировать поведение "своего клиента" во время заседания.

Сам Трамп назвал судебное разбирательство попыткой вмешательства в выборы со стороны администрации американского лидера Джо Байдена и выразил надежду на то, что общественность наблюдает за этим "несправедливым судом".

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает прокуратура, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

Разбирательства по этому делу завершатся, как ожидается, в декабре. Гражданские дела не предусматривают тюремного заключения и каких-либо ограничений на политическую деятельность.