В Венесуэле началась агитационная кампания по референдуму в защиту прав на Гайану-Эссекибо

Президент республики Николас Мадуро отметил, что "народ един" в защите исторического наследия Эссекибо

КАРАКАС, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал начало агитационной кампании "Вся Венесуэла" по референдуму в защиту прав Венесуэлы на Гайану-Эссекибо, которая является спорной территорией с Кооперативной Республикой Гайана.

"Прекрасная манифестация проходит в городе Кумана, штата Сукре, представительная демонстрация начала кампании "Вся Венесуэла". Народ един в защите нашего исторического наследия Эссекибо", - указал президент в понедельник в социальной сети X (ранее Twitter)

Мадуро приветствовал проведение демонстраций во всех штатах страны и приведение к присяге региональных команд кампании "Вся Венесуэла" по проведению 3 декабря консультативного референдума в защиту прав Венесуэлы на Гайану-Эссекибо.

Ранее в понедельник старт кампании по подготовке к референдуму дал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, который возглавил утреннюю пробежку в Форте Тьюна венесуэльской столицы. "Я уверен, что эта великая кампания по защите Эссекибо еще больше сплотит народ и Национальные боливарианские вооруженные силы, укрепит военно-гражданский союз, выльется на улицы, на поля, проявит себя на фабриках и на просторах страны", - заявил Падрино Лопес в соцсети X.

"Я приветствую мои любимые Национальные боливарианские вооруженные силы за демонстрацию глубоких чувств патриотизма. Это военная пробежка в защиту Эссекибо и нашего суверенитета. Венесуэла - территория мира! И мы едины в защите нашей территории", - прокомментировал Мадуро акцию вооруженных сил в социальной сети X.

Конфликт Венесуэлы и Гайаны

Многолетний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, обострился в связи с открытием в 2015 году крупных нефтяных месторождений на шельфе и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений на спорном морском шельфе.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между двумя странами на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии Британской Гайане по поддельным географическим картам. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено после провозглашения независимости этой страны Женевским соглашением от 1966 года.