Трамп считает, что США нужно заняться более важными проблемами, чем суд над ним

Экс-президент Соединенных Штатов также назвал процесс "политической войной" и "вмешательством в выборы"

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что Соединенным Штатам следует заниматься более насущными внутренними и международными проблемами вместо того, чтобы "тратить время и деньги" на суд над ним.

"Подумать только, мы судимся, тратим время и деньги, а во всем мире гибнут люди. И эта страна может покончить с этим. В условиях инфляции и других проблем стыдно [тратить время на суд]", - сказал он в понедельник журналистам после судебного заседания по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

Трамп напомнил об опубликованных газетой The New York Times в воскресенье результатах опроса избирателей. Из них следует, что он опережает действующего президента США Джо Байдена по популярности в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания, которые относятся к числу наиболее важных с точки зрения исхода предстоящих президентских выборов.

"Людям надоело происходящее, они устали", - убежден Трамп. Он также не сомневается, что дело о мошенничестве следует немедленно прекратить. "Это позор. Это дело вообще не следовало заводить, его следует немедленно закрыть. Мошенничеством тут занимается суд. <...> Мы тратим дни и месяцы, а между тем посмотрите, что происходит в мире", - заявил бывший американский лидер.

Перед началом заседания Трамп охарактеризовал судебные разбирательства как "политическую войну" и "вмешательство в выборы". Он не сомневается, что "подвергается атакам со стороны администрации Байдена".

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как утверждает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, ряда офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.