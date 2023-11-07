В Мадагаскаре во время демонстрации задержали кандидата в президенты

Жана Жака Ратсиетизона обвинили в попытке государственного переворота

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция Мадагаскара на несколько часов задержала одного из кандидатов в президенты Жан Жака Ратсиетизона в ходе протестов в столице Антананариву.

Согласно сведениям агентства Agence France-Presse, полиция разогнала демонстрацию, созванную по инициативе оппозиции в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами. Один из кандидатов был задержан на несколько часов. После задержания Ратсиетизон назвал выдвинутые против него обвинения в попытке государственного переворота несоответствующими действительности.

Оппозиция пытается не допустить переизбрания на второй срок президента страны Андри Радзуэлина. В сентябре Высший конституционный суд островного государства отверг три иска оппозиции, в которых утверждалось, что Радзуэлина не может переизбираться, так как у него отсутствует гражданство Мадагаскара.

В июне местные СМИ сообщили, что Радзуэлина в 2014 году вместе с женой и тремя детьми получил гражданство Франции. Статья 42 кодекса о гражданстве предусматривает утрату гражданства Мадагаскара совершеннолетним мадагаскарцем, если он добровольно приобретает гражданство иной страны. При этом статья 46 конституции требует, чтобы кандидат в президенты имел местное гражданство. В свою очередь Радзуэлина заявил, что гражданство Франции было получено им автоматически по причине происхождения его деда.

Первый тур президентских выборов пройдет на Мадагаскаре 16 ноября. В них участвуют 13 кандидатов.