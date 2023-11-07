В Канаде растет рейтинг лидера оппозиции и падает популярность Трюдо

Согласно исследованию организации Abacus Data, рейтинг одобрения Пьера Пуальевра сейчас составляет 40%, а нынешнего премьера страны поддерживают 29% опрошенных

ОТТАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Поддержка лидера оппозиционной Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра среди канадцев продолжает расти, в то время как популярность премьер-министра и главы Либеральной партии Канады Джастина Трюдо падает. Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Abacus Data.

Согласно исследованию, рейтинг одобрения Пуальевра сейчас составляет 40%, а в октябре он оценивался в 36%. Трюдо сейчас поддерживают 29% опрошенных, тогда как в октябре их было 27%. Несмотря на небольшое улучшение показателей, как отмечают специалисты, негативная тенденция последних месяцев сохраняется, так как выше 30% рейтинг одобрения премьер-министра в последний раз поднимался в июле (31%), а уже в августе он снова опустился на 2 процентных пункта.

За Консервативную партию Канады готовы отдать голоса 39% респондентов (на 1% меньше, чем в октябре), а за либералов - 26% (без изменений).

В Abacus Data объясняют низкие рейтинги Трюдо и его парии общей "усталостью" избирателей от политики либералов, которые правят страной с 2015 года.

Опрос проводился с 27 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 2,2 тыс. человек.