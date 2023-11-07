Постпред Франции при ООН: помощь Газе будет в центре повестки конференции в Париже

Как уточнил Николя де Ривьер, на встрече, в частности, будут присутствовать заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, а также премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная конференция в Париже 9 ноября будет направлена на поиск возможностей доставить в сектор Газа необходимые ресурсы и обеспечить гуманитарный доступ в анклав. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"На повестке конференции будет, во-первых, координация помощи и обеспечение [гуманитарного] доступа, во-вторых, поиск больших объемов ресурсов для Газы, которая отчаянно нуждается в них", - сказал он журналистам.

Дипломат добавил, что во встрече примут участие как представители всемирной организации, так и региональные игроки. "На гуманитарной конференции будет генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. <...> Премьер-министр Палестины [Мухаммед Штайе] будет там", - сказал он.

Постпреды ОАЭ и США при всемирной организации сообщили, что их страны также направят своих представителей на конференцию в Париж.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 3 ноября, что в Париже 9 ноября состоится конференция по гуманитарной ситуации в секторе Газа. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, конференция пройдет с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел. Будут приглашены ключевые страны региона, такие как Египет, Иордания и государства Персидского залива, а также несколько западных стран. Международные организации также примут участие. Как заявили агентству источники, администрация Палестины была приглашена, а израильская сторона - нет. На конференции будет обсуждаться возможность создания морского коридора для поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.