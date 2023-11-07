Nikkei: глава Пентагона намерен встретиться с китайским коллегой на следующей неделе

Как отмечает издание, при этом имя нового министра обороны КНР пока не объявлено

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин намерен провести встречу со своим китайским коллегой на полях конференции по вопросам безопасности, которая пройдет в Индонезии на следующей неделе. С кем именно будет встречаться Остин, неизвестно, поскольку в октябре в отставку ушел министр обороны КНР Ли Шанфу и пока имя нового министра не объявлено. Об этом пишет издание Nikkei Asia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона высокого ранга.

"[Пентагон] по-прежнему верит в важность открытых линий связи между военными США и КНР, в том числе и на самом высоком уровне. Мы знаем, что об этом заботятся и наши союзники и партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе", - указал представитель американского оборонного ведомства небольшой группе журналистов.

Как пишет издание, провести встречу министров обороны США и КНР попросил Пентагон. Остин должен 16 ноября принять участие в конференции министров обороны в формате АСЕАН+ в индонезийской Джакарте. Китай, как ожидается, тоже направит свою делегацию. Опрошенные изданием аналитики полагают, что Китай вряд ли объявит о назначении нового министра обороны до начала встречи в Индонезии.

"Точно можно сказать, что министр предложил провести встречу с министром национальной обороны Китая. Вопрос к Китаю - намерен ли он направить на встречу своего министра национальной обороны", - подчеркнул собеседник журналистов.

7 ноября на брифинге для иностранных журналистов Мэтт Мюррей - старшее должностное лицо США в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) - сообщил, что США продолжают работу над организацией встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Сан-Франциско в середине ноября.