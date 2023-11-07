В МВД Украины заявили, что погибший помощник Залужного знал о подаренной боевой гранате

Вероятно, погибший не поверил в эту информацию, сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Рева

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков, который погиб от взрыва гранаты в преподнесенном ему ко дню рождения подарочном наборе, был предупрежден о том, что гранаты боевые. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева.

"Человек, который подарил эти подарки, признался. Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, погибший не поверил в эту информацию", - заявила Рева в эфире "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

В свою очередь издание NV со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что сделавший подарок коллега погибшего в ходе признательных показаний указал, что положил в подарочную деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. По данным правоохранительных органов, Частяков, вероятно, воспринял предупреждение о том, что гранаты боевые, как шутку.

6 ноября Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения. Жена Частякова в комментарии изданию "Страна" рассказала, что подарок передал старший помощник заместителя главкома ВСУ по фамилии Тимченко. Как сообщил позднее глава МВД Игорь Клименко, Частяков принес подарок домой и стал показывать сыну один из боеприпасов "нового западного образца". По данным МВД, из кабинета коллеги, сделавшего подарок, при проведении обыска обнаружено еще две гранаты. Пять неразорвавшихся гранат из квартиры погибшего отправлены на экспертизу.