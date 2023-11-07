В Румынию прибыли самолеты F-16, на которых будут обучать украинских пилотов

Их будет обслуживать Европейский центр подготовки, созданный в результате сотрудничества между военными ведомствами Румынии и Нидерландов в партнерстве с компанией Lockheed Martin и при поддержке Дании

БУХАРЕСТ, 7 ноября. /ТАСС/. Первые самолеты F-16 прибыли из Нидерландов на румынскую авиабазу в Фетешть, где будут использоваться для обучения пилотов, в том числе украинских. Об этом сообщил штаб ВВС Румынии.

"Пять самолетов F-16 королевских ВВС Нидерландов приземлились на 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ" в Фетешть", - указывается в сообщении.

Самолеты будут обслуживать Европейский центр подготовки для F-16 (European F-16 training center-EFTC), созданный в результате сотрудничества между военными ведомствами Румынии и Нидерландов в партнерстве с компанией Lockheed Martin и при поддержке Дании, которая вместе с Нидерландами является страной-координатором Международной коалиции F-16.

"Центр станет международным хабом для подготовки пилотов самолетов F-16 и будет способствовать улучшению взаимодействия между союзниками, - отмечает штаб румынских ВВС. - Он также будет содействовать созданию общих операционных стандартов и укреплению способности НАТО противостоять комплексным вызовам в регионе Черного моря и в Восточной Европе".

В сообщении указывается, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве румынское Министерство обороны предоставляет 86-ю авиабазу, инфраструктуру и свою поддержку, королевские ВВС Нидерландов - самолеты F-16, а Lockheed Martin обеспечивает инструкторов и техническое обслуживание. "Центр будет способствовать ускорению процесса подготовки румынских пилотов, поскольку армия Румынии готовится получить 32 самолета F-16, закупленные недавно в Норвегии", - уточняет штаб ВВС.

"Учитывая нынешний геополитический контекст и стратегическое положение Румынии в регионе Черного моря, этот центр приобретает особую важность для трансграничного сотрудничества, укрепления безопасности и солидарности в рамках НАТО, подчеркивается в сообщении. - Создавая этот центр, Румыния обязуется предоставить условия для высококачественной подготовки с доступом к техническим ресурсам и технологиям последнего поколения не только для румынских пилотов, но и для пилотов союзных и партнерских государств, включая Украину".