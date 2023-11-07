Депутат Рады сообщил о представлении на увольнение Залужного и тут же опроверг это

Опровержение депутата появилось сразу после того, как советник офиса президента Украины Сергей Лещенко обвинил Владимира Арьева "во лжи и манипуляции"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Владимир Арьев опроверг свое собственное сообщение о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы направил в ставку верховного главнокомандующего представление об увольнении главкома украинской армией Валерия Залужного.

"Только что я получил информацию из надежного источника о том, что министр обороны внес представление в ставку верховного главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, - написал он первоначально в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Я не могу утверждать, что отставка произойдет. Возможно, это лишь элемент давления и шантажа". Однако спустя пять минут Арьев написал, что он "снимает свое предыдущее сообщение" и что "многие другие источники говорят, что это не так". Опровержение депутата появилось сразу после того, как советник офиса президента Украины Сергей Лещенко обвинил Арьева "во лжи и манипуляции".

Конфликт Зеленского с Залужным

Некоторые украинские аналитики полагают, что Залужный мог бы стать конкурентом президента Украины Владимира Зеленского на выборах. В свое время это породило слухи о его конфликте с главой государства и возможной замене на посту главкома ВСУ, после чего Залужный некоторое время не делал громких заявлений в СМИ. Однако на прошлой неделе он опубликовал статью в журнале The Economist, в которой заявил о тупике в украинском конфликте. В администрации Зеленского выразили недовольство в связи с выходом этого текста, а сам президент заявил, что не согласен с мнением главкома. Как заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос, этот шаг мог быть вынужденным для Залужного и говорит о разногласиях с политическим руководством.

Также серьезный резонанс на Украине вызвала статья в журнале Time, автор которой со ссылкой на неких "людей из окружения украинского лидера" утверждал, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, а командиры украинской армии на передовой начали отказываться выполнять приказы о наступлении. Тогда советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал эти утверждения личным мнением обозревателя, который не владеет информацией. А Данилов призвал спецслужбы заняться источниками Time в окружении президента.