WP: спецпрокурор по делу Хантера Байдена даст показания перед конгрессменами

Представитель Федерального прокурора штата Делавэр Уин Хорбакл сообщил, что Дэвид Вайс принял решение выступить перед конгрессменами "добровольно, чтобы обсудить масштаб своих полномочий"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральный прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс, назначенный спецпрокурором по расследованию дела американского сына президента Джо Байдена Хантера, даст показания перед комитетом по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как сообщил изданию представитель прокурора Уин Хорбакл, Вайс принял решение выступить перед конгрессменами "добровольно, чтобы обсудить масштаб своих полномочий". "Господин Вайс готов пойти на этот беспрецедентный шаг и даст показания до завершения расследования, чтобы четко прояснить, что он обладал и обладает всеми полномочиями в отношении расследования и может выдвигать обвинения в любой юрисдикции", - подчеркнул Хорбакл, отметив, что конгрессмены-республиканцы могут остаться не удовлетворены показаниями Вайса, поскольку тот не намерен отвечать на вопросы, касающиеся специфики расследования.

Вайс занимался делом Хантера Байдена с 2018 года. Его деятельность привлекла внимание общественности, когда два агента Службы внутренних доходов (федерального налогового ведомства) США заявили, что Министерство юстиции затянуло расследование "политически чувствительного дела". Один из информаторов утверждал, что Вайс говорил, будто окончательное решение о выдвижении обвинений принимал не он.

Расследование в отношении сына Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году и касается, в частности, неуплаты налогов и нарушений при владении огнестрельным оружием. Кроме того, высказываются подозрения, что Хантер Байден фактически торговал политическим влиянием своего отца в бытность последнего вице-президентом США (2009-2017). Сыну американского президента может грозить до 25 лет тюремного заключения. 3 октября состоялось судебное заседание, на котором Хантер Байден не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.