Представительницу Румынии избрали председателем Генеральной конференции ЮНЕСКО

Этот пост заняла Симона-Мирела Микулеску

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Представитель Румынии Симона-Мирела Микулеску избрана председателем 42-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Трансляция заседания велась на сайте организации. Председатель Генконференции избирается сроком на два года.

Открывая сессию, генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле отметила, что одной из основных тем в повестке форума станет принятие бюджета организации. Проект будет рассмотрен с учетом возвращения США в состав ЮНЕСКО после более чем четырехлетнего перерыва. "Бюджет, который будет рассмотрен [странами-членами ЮНЕСКО] с учетом возвращения США в организацию, позволит действовать в различных сферах", - сказала Азуле, добавив, что речь идет, в частности, об обеспечении гендерного равенства, содействии развитию Африки, защите мирового океана.

Представители 194 стран, входящих в ЮНЕСКО, рассмотрят проект организации, направленный на защиту лесов планеты на фоне происходящей деградации экосистем. К форуму приурочен запуск специального портала организации, посвященного биоразнообразию. Основой проекта станет интерактивная картография данных организации в рамках программы ЮНЕСКО "Земля".

Сессии Генеральной конференции проводятся раз в два года, на них принимаются программа и бюджет организации на следующий цикл. Генеральная конференция рассматривает также среднесрочный план на шестилетний период.