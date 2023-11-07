7 ноября, 17:42

Верховная рада Украины отправит в отставку министра спорта

Причины увольнения Вадима Гутцайта не указали

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Верховная рада намерена отправить в отставку министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"Уволят министра спорта Вадима Гутцайта", - написал он в Telegram-канале.

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия со своей стороны заявил, что министр будет уволен уже на этой неделе. Причины увольнения ни один из парламентариев не указал.

Гутцайт - фехтовальщик, олимпийский чемпион в командном зачете (1992), заслуженный мастер спорта СССР (1992) и заслуженный тренер Украины (2003). Он стал министром спорта в марте 2020 года, а также возглавляет Национальный олимпийский комитет с ноября 2022 года. 

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