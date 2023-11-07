Кабмин Индии призвал соцсети удалять дипфейки в течение 36 часов после уведомления

Министерство электроники и информационных технологий республики напомнило, что такой алгоритм действий прописан в индийском законодательстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Индии призвало операторов крупных социальных сетей удалять дипфейки в течение 36 часов после получения уведомления о появлении таких публикаций на их площадках. Об этом сообщило Министерство электроники и информационных технологий республики.

Дипфейки представляют собой поддельные видео, фотографии или аудиозаписи, созданные при помощи технологий искусственного интеллекта. Уведомление со стороны правительства Индии появилось на фоне активного обсуждения в индийских соцсетях видеозаписи, на которой якобы запечатлена индийская актриса Рашмика Манданна, тогда как в действительности видео обработали при помощи нейросетей, заменив лицо другой женщины лицом актрисы.

"Центральное правительство сегодня выпустило рекомендацию для операторов крупных социальных сетей удалять любой такой контент в течение 36 часов после уведомлений об их публикации", - говорится в пресс-релизе министерства. В ведомстве напомнили, что такой алгоритм действий прописан в индийском законодательстве. Государственный министр электроники и информационных технологий Раджив Чандрасекар подчеркнул, что дипфейки чаще всего используются против женщин, поэтому правительство уделяет проблематике особое внимание.

"Дипфейки - это серьезное правонарушение и наносят особенный ущерб женщинам. Наше правительство очень серьезно относится к нашей обязанности гарантировать безопасность и обеспечивать доверие всех наших граждан, особенно это касается детей и женщин, против которых используется такой контент", - цитирует ведомство министра. Чандрасекар также призвал граждан немедленно подавать заявление в полицию в случае, если они станут жертвой кампании по дезинформации с использованием дипфейков.