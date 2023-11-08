СМИ: Израиль обстреливает восточные районы города Газа

РАБАТ, 8 ноября. /ТАСС/. Израильская армия в ночь на среду наносит удары по различным районам и объектам в палестинском секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Обстреливаются восточные районы города Газа и территория близ индонезийской больницы, расположенной на севере анклава.
Целями израильской армии стал крупный лагерь беженцев Джебалия. Раненых перевозят в индонезийскую больницу.
Сообщается, что израильская армия также обстреливает восточные и южные районы населенного пункта Зайтун.