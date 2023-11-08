8 ноября, 03:52
Санкции в отношении России

Главы МИД стран G7 подтвердили единство в вопросе санкций против РФ и помощи Украине

Соответствующее заявлений распространило японское внешнеполитическое ведомство по итогам переговоров в Токио

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) подтвердили в ходе переговоров в Токио, что члены "семерки" сохраняют единство в вопросе введения санкций против России и оказания помощи Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД.

"Участники встречи подтвердили, что G7 даже в сегодняшней международной обстановке останется единой в своем отношении к введению жестких санкций против России и оказанию решительной поддержки Украине", - подчеркивается в материале ведомства.

Ранее глава МИД Японии Ёко Камикава и ее немецкая коллега Анналена Бербок заявили по итогам двухсторонних переговоров в Токио о необходимости дальнейшей помощи Украине, несмотря на нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке. 

Теги:
ЯпонияРоссияСанкции в отношении России
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