Председатель комиссии Афросоюза осудил нападение боевиков в Камеруне

Муса Факи Махамат выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству страны

ПРЕТОРИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат выступил с осуждением нападения боевиков на деревню на юго-западе Камеруна.

"Я самым решительным образом осуждаю ужасающий террористический акт, произошедший в Эгбекау на юго-западе Камеруна, в результате которого погибло более 20 мирных жителей и были разрушены их дома. Мои искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Камеруна", - написал представитель регионального объединения на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В ночь на 6 ноября боевики напали на деревню Эгбекау на юго-западе Камеруна, в результате погибли 25 человек. На западе страны в течение нескольких лет действует сепаратистское подполье, которое добивается создания на основе англоязычных районов собственного государства. Основная часть 22-миллионного населения Камеруна говорит на французском языке, пятая часть использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя.