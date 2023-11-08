В МИД КНР считают, что Эстония должна соблюдать принцип "одного Китая"

Ван Вэньбинь призвал Таллин не позволять Тайваню создавать какие-либо официальные институты

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Пекин призывает Таллин придерживаться принципа "одного Китая". Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы настоятельно призываем Эстонию выполнять свое серьезное обязательство придерживаться принципа "одного Китая" и не позволять Тайваню создавать какие-либо официальные институты", - сообщил он, указав на необходимость надлежащей защиты политической базы двусторонних отношений.

Ван Вэньбинь отметил, что "Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая". "Китай решительно выступает против любых форм официальных обменов между Тайванем и странами, которые имеют дипломатические отношения с Китаем", - сказал он.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Тайваня Лю Юнцзянь сообщил на брифинге, что тайваньские власти и Эстония обсуждают возможность открытия представительства острова в Таллине. По сведениям эстонского портала гостелерадио ERR, посол Китая Го Сяомэй встретилась с председателем эстонско-китайской парламентской группы Тоомасом Кивимяги и предупредила, что открытие представительства Тайбэя может означать ее отъезд из Эстонии.

Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе) с 6 по 12 ноября находится в рабочей поездке, в ходе которой он планирует посетить Латвию, Эстонию и Литву.

В настоящее время у Тайваня действуют представительства в Латвии и Литве. При этом отношения Вильнюса и Пекина уже около двух лет находятся в кризисном состоянии из-за открытия в ноябре 2021 года в столице Литвы "представительства Тайваня". Китай, выступающий против офиса под таким названием, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Вильнюсу. При этом Пекин был согласен с открытием представительства Тайбэя, как это сделано в других странах. В итоге правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а затем направило ноту об изменении статуса китайской миссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР. Двусторонние торгово-экономические связи практически заморожены.