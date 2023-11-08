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обновлено 8 ноября, 08:51

G7 сохранит санкции против РФ и помощь Украине, несмотря на обострение на Ближнем Востоке

Глава МИД Японии Ёко Камикава отметила необходимость усилий по восстановлению Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе при сотрудничестве частного и государственного секторов

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) продолжат соблюдать санкции в отношении России и оказывать помощь Украине, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила на пресс-конференции глава МИД Японии Ёко Камикава, председательствующая на двухдневной встрече руководителей внешнеполитических ведомств G7 в Токио.

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"Несмотря на рост напряженности на Ближнем Востоке, позиция G7 относительно жестких санкций против России и мощной поддержки Украины неизменна", - сказала она, отметив, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба был приглашен для участия во встрече в онлайн-формате.

Кроме того, Камикава отметила необходимость усилий по восстановлению Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе при сотрудничестве частного и государственного секторов. 

Теги:
ЯпонияУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
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