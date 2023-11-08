G7 считает важным сотрудничество с КНР по глобальным вопросам

Глава МИД Японии Ёко Камикава подтвердила необходимость прямо выражать свои обеспокоенности в отношениях с Китаем

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Входящие в Группу семи (G7) государства считают важным сотрудничество с Китаем по глобальным вопросам и темам, представляющим обоюдный интерес. Об этом заявила на пресс-конференции глава МИД Японии Ёко Камикава, председательствующая на двухдневной встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран G7 в Токио.

"Мы также обсудили Индо-Тихоокеанский регион. Мы вновь подтвердили, что необходимо открыто взаимодействовать с Китаем и прямо выражать наши обеспокоенности, а также подтвердили важность сотрудничества с Китаем по глобальным вопросам и в областях, представляющих взаимный интерес", - сказала она.