Азаров заявил, что США рассматривают способы "легитимно" убрать Зеленского

По словам бывшего премьера Украины, Вашингтон рассматривает различные пути смены власти в Киеве, но приоритетным считает выборы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вашингтон подбирает устраивающую его кандидатуру для замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Если американцы решат, что надо провести выборы [на Украине], то они будут проведены. Если они подберут достойного с их точки зрения кандидата, который сможет заменить Зеленского, то выборы будут проведены. <...> Зеленского будут держать до тех пор, пока не подберут ему достойную замену и не найдут достойный метод его устранения: либо через "майдан", который будет предшествовать перевороту, либо через выборы", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что последние события вокруг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного свидетельствуют о том, что идет подбор такой кандидатуры. По словам Азарова, сам факт публикации нашумевшей статьи главкома в британском журнале The Economist без разрешения администрации президента и согласования тезисов является нонсенсом с точки зрения нормального функционирования государственного аппарата и говорит о том, что Залужный считает себя самостоятельной политической фигурой.

Азаров полагает, что Вашингтон рассматривает различные пути смены власти в Киеве, но приоритетным считает выборы. "Очевидно, что если американцы примут решение убрать Зеленского любым путем: выборами (выборами - самый достойный путь с их точки зрения) или через переворот, - то такое действие будет осуществлено. Силы, которые могут осуществить переворот, находятся под прямым управлением американцев", - пояснил он, отметив, что на данный момент свидетельств подготовки переворота не наблюдается.

Выборы президента

Азаров напомнил, что по конституции выборы президента должны состояться весной следующего года, а объявить об их проведении необходимо за три месяца, то есть до конца декабря.

Тема возможной отмены или переноса голосования давно муссируется в украинских СМИ. Недавно некоторые из них со ссылкой на некие источники сообщали, что администрация Зеленского якобы дала указание начать подготовку к нему. Сам Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа, однако в своем видеообращении 6 ноября потребовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов, заявив, что они сейчас "не ко времени".

Между тем Зеленский внес в Раду законопроект о продлении еще на 90 дней военного положения, что ставит под вопрос проведение предвыборной кампании.

На организации выборов в законный срок настаивают некоторые партнеры Киева, от помощи которых он полностью зависит. Ряд украинских аналитиков полагают, что это действительно важно для Вашингтона, так как украинская тема плотно вошла в предвыборную повестку в самих США, где администрация действующего президента Джо Байдена стремится представить своим избирателям картинку "демократической Украины", которая нуждается в американской поддержке.