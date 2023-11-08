Блинкен заявил, что G7 намерена помочь Киеву отвоевать территории и укрепить армию

По словам госсекретаря США, Украине необходимо в 2024 году начать экономическое восстановление

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. США и другие страны Группы семи (G7) намерены помочь Украине вернуть утраченные территории и укрепить вооруженные силы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Японию.

"Мы должны поддержать Украину в следующем. Во-первых, помочь отвоевать территории. Во-вторых, модернизировать вооруженные силы для сдерживания в будущем. <...> 28 стран дали понять, что готовы приложить усилия для укрепления украинских ВС", - сказал он.

Блинкен добавил, что Украине необходимо в 2024 году начать экономическое восстановление, а также ускорить процесс реформирования для вступления в Евросоюз и привлечения инвестиций.

Госсекретарь США подчеркнул, что Украина "может рассчитывать" на поддержку стран-участницы G7.

Ранее глава МИД Японии Ёко Камикава, председательствующая на двухдневной встрече руководителей внешнеполитических ведомств G7 в Токио, сообщила, что страны Группы семи продолжат соблюдать санкции в отношении России и оказывать помощь Украине, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.