В Минске заявили, что договор о гарантиях безопасности между Белоруссией и РФ почти готов

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что документ в ближайшее время могут представить президентам двух стран

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Договор о взаимных гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией практически готов, в ближайшее время он может быть представлен президентам двух стран. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович по итогам состоявшихся в Москве переговоров с российским коллегой Николаем Патрушевым.

"Договор практически готов, осталось слово за нашими внешнеполитическими ведомствами. Я думаю, что в ближайшее время он будет представлен для подписания главам наших государств", - цитирует госсекретаря белорусского Совбеза агентство БелТА.

Вольфович добавил, что на переговорах с Патрушевым обсуждались также вопросы, связанные с Концепцией безопасности Союзного государства. "Документ также находится в стадии завершения, все принципиальные вопросы уже разрешены, проведена большая работа аппаратами советов безопасности, - сказал Вольфович. - Думаю, в следующем году данный документ будет также представлен на Высшем госсовете для подписания руководителями".

Госсекретарь отметил, что утвержден и план двустороннего сотрудничества между аппаратами советов безопасности Белоруссии и России на 2024-2025 годы. "Этот документ позволяет нам и в дальнейшем на плановой основе проводить работу, направленную на обеспечение безопасности наших стран", - отметил Вольфович.

По его словам, состоялись также беседы с коллегами из других стран СНГ, где были затронуты вопросы взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.