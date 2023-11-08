Блинкен заявил о желании стран G7 "как можно скорее" завершить конфликт на Ближнем Востоке

Ключевым условием является минимизация потерь среди гражданского населения региона, подчеркнул госсекретарь США

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Все страны Группы семи (G7) хотят скорейшего завершения конфликта на Ближнем Востоке с минимальными потерями среди гражданского населения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Японию.

"Все мы хотим, чтобы конфликт завершился как можно скорее при условии минимизации потерь среди гражданского населения", - подчеркнул он.

Госсекретарь США также назвал необходимые условия для предотвращения подобных кризисов в будущем. Это "недопущение насильственного перемещения палестинского населения Газы, использования Газы в качестве базы для террористических атак, оккупации или блокады сектора, а также сокращения его территории".

По словам Блинкена, страны G7 согласились, что гуманитарные паузы в конфликте помогут достичь таких ключевых целей, как "защита палестинского гражданского населения [сектора], увеличение стабильного потока гуманитарной помощи и вывод [из него] иностранных граждан и освобождение заложников".

Ранее страны Группы семи выразили приверженность тесному сотрудничеству с партнерами для подготовки устойчивых долгосрочных решений для Газы и возвращения к более широкому мирному процессу в соответствии с согласованными на международном уровне параметрами. "Мы подчеркиваем, что решение о создании двух государств, которое предполагает, что Израиль и жизнеспособное палестинское государство будут жить бок о бок в мире, безопасности и при взаимном признании, остается единственным путем к справедливому, прочному и безопасному миру", - заключили представители дипведомств "семерки" в итоговом заявлении.