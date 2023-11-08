Конференция по восстановлению Украины пройдет в Токио в феврале 2024 года

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский условились продолжить тесное сотрудничество

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Японско-украинская конференция по экономическому развитию и восстановлению пройдет в Токио 19 февраля будущего года. К соответствующей договоренности, как сообщил МИД Японии, пришли премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшихся в среду телефонных переговоров.

Подчеркивается, что лидеры двух стран также условились продолжить тесное сотрудничество. В ходе телефонного разговора Кисида сообщил Зеленскому, что главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в ходе прошедших в Токио двухдневных переговоров подтвердили готовность продолжить всестороннюю поддержку Украины, несмотря на развернувшийся на Ближнем Востоке кризис.

Ранее в октябре этого года Кисида заявил, что правительство Японии планирует оказать Украине небывалую до сих пор помощь в вопросах, связанных с восстановлением и реконструкцией инфраструктуры и экономики страны. Глава японского правительства пообещал продемонстрировать конкретные результаты в этом направлении к следующему году, когда будет запущена японско-украинская конференция по экономическому развитию и восстановлению.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство Японии в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать украинской стороне передовые технологии в области телемедицины и умного сельского хозяйства.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.