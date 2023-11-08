8 ноября, 11:33
Военная операция на Украине

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Токио в феврале 2024 года

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский условились продолжить тесное сотрудничество

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Японско-украинская конференция по экономическому развитию и восстановлению пройдет в Токио 19 февраля будущего года. К соответствующей договоренности, как сообщил МИД Японии, пришли премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшихся в среду телефонных переговоров.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Подчеркивается, что лидеры двух стран также условились продолжить тесное сотрудничество. В ходе телефонного разговора Кисида сообщил Зеленскому, что главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в ходе прошедших в Токио двухдневных переговоров подтвердили готовность продолжить всестороннюю поддержку Украины, несмотря на развернувшийся на Ближнем Востоке кризис.

Ранее в октябре этого года Кисида заявил, что правительство Японии планирует оказать Украине небывалую до сих пор помощь в вопросах, связанных с восстановлением и реконструкцией инфраструктуры и экономики страны. Глава японского правительства пообещал продемонстрировать конкретные результаты в этом направлении к следующему году, когда будет запущена японско-украинская конференция по экономическому развитию и восстановлению.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство Японии в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать украинской стороне передовые технологии в области телемедицины и умного сельского хозяйства.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд. 

Теги:
ЯпонияУкраинаКисида, ФумиоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация