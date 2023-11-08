Рада приняла закон, изымающий из местных бюджетов $2,66 млрд на военные нужды

По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, 45% суммы дополнительных доходов пойдет на производство беспилотников и морских дронов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Парламент Украины принял во втором чтении закон о передаче на нужды военной промышленности 96 млрд гривен ($2,66 млрд) из региональных бюджетов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, на военные нужды будут направлены дополнительные средства, полученные местными бюджетами за счет налога на доход физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствия военных, которое выше зарплат представителей гражданских профессий. "Верховная рада поддержала инициативу правительства по направлению военного НДФЛ на закупку дронов, а также на развитие собственного производства оружия и техники. Это позволит в 2024 году дополнительно направить на эти нужды 96 млрд гривен", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что 45% суммы дополнительных доходов пойдет на производство беспилотников и морских дронов. Еще 45% будут направлены на развитие украинского военно-промышленного комплекса, 10% распределят между воинскими частями.

При этом Шмыгаль заверил, что, несмотря на изъятие средств из местных бюджетов, украинское правительство будет помогать регионам и они смогут финансировать свои потребности.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти в будущем году увеличат объем бюджетных средств на военно-промышленный комплекс, в частности на БПЛА и производство оружия. По его словам, военные расходы будут не меньше, чем в этом году - как минимум 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд).

Изначально расходы на военные нужды и безопасность в бюджете Украины на текущий год составляли 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что соответствовало 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. Ассигнования на военные нужды увеличивались дважды. 21 марта Рада приняла закон об увеличении бюджетных расходов на сферу обороны на $14,6 млрд. 20 сентября парламент поддержал в первом чтении второе за год увеличение военных расходов - на этот раз на $8,9 млрд.