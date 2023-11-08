8 ноября, 12:46,
обновлено 8 ноября, 13:21
Военная операция на Украине

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Депутаты парламента были срочно отправлены в укрытие

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и во всех областях Украины.

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Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

В 15:25 мск сирены прозвучали в Киеве, в течение двух минут в красной зоне оказались все области страны. Как сообщалось, в связи с тревогой депутаты парламента Украины срочно отправились в укрытие.

К 16:09 мск предупреждение об угрозе с воздуха было отменено во всех регионах.

В новость были внесены изменения (16:20 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

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