На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Депутаты парламента были срочно отправлены в укрытие

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и во всех областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

В 15:25 мск сирены прозвучали в Киеве, в течение двух минут в красной зоне оказались все области страны. Как сообщалось, в связи с тревогой депутаты парламента Украины срочно отправились в укрытие.

К 16:09 мск предупреждение об угрозе с воздуха было отменено во всех регионах.

В новость были внесены изменения (16:20 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.