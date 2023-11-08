Зеленский заявил, что Киев ждет окончательного решения по переговорам с ЕС в декабре

Президент Украины заявил, что страна "должна быть в Евросоюзе"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Украина после рекомендации Еврокомиссии о переговорах по членству в Евросоюзе ожидает, что окончательное политическое решение на этот счет будет принято на встрече лидеров Евросоюза в декабре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

"Несмотря на все сложности, мы двигаемся вперед, и уже в декабре ожидаем политическое решение Евросовета", - сказал он, комментируя озвученные в среду рекомендации Еврокомиссии.

Зеленский добавил, что Украина "должна быть в Евросоюзе". "Все необходимые решения принимаем", - отметил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в среду заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий.

Ранее испанская газета El Pais писала, что Еврокомиссия признала выполнение Киевом лишь четырех из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении. ЕК указывала, что Украине необходимо работать над улучшением ситуации с правами языковых меньшинств, выделением средств на борьбу с коррупцией и прогрессом в прозрачности лоббирования.