Следствие считает несчастный случай основной версией гибели помощника главкома ВСУ

Как полагают следователи, Геннадий Частяков также мог стать жертвой убийства на почве неприязненных отношений с сослуживцами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Украинские следователи рассматривают несколько версий гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова и считают несчастный случай основной версией. Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.

"Работники ГБР рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины", - приводятся ее слова в Telegram-канале ГБР.

Как полагают следователи, Частяков также мог стать жертвой убийства на почве неприязненных отношений с сослуживцами. При этом в ведомстве традиционно не исключают российский след в гибели помощника Залужного.

О гибели Частякова стало известно в понедельник вечером. По версии следствия, 6 ноября он отпраздновал день рождения и вернулся домой с подарками от коллег. Среди подарков был ящик, в котором находились шесть гранат западного образца. Одну из них взял в руки сын Частякова. Забирая у ребенка боеприпас, он выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Частяков погиб на месте, 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми ранениями, также пострадала 11-летняя дочь Частякова. Коллега, преподнесший подарок, был установлен и допрошен. Пресс-секретарь МВД Марьяна Рева заявила, что Частяков был предупрежден о том, что гранаты в подарке боевые. По ее словам, вероятно, погибший воспринял эту информацию как шутку.

Между тем сам Залужный изначально придерживался версии о взрывном устройстве, которое было спрятано в одном из подарков. А вдова Частякова рассказала украинским СМИ, что он принес домой подарочный пакет, при открытии которого произошел взрыв. После обнародования информации МВД Залужный не давал никаких комментариев, однако версию о неосторожном обращении с боеприпасом некоторые украинские публичные деятели встретили с недоверием.