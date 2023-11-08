Помощник Блинкена обсудил в Ташкенте стратегическое партнерство США и Узбекистана

Стороны подписали соглашение о культурных ценностях, которое обязывает страны бороться с незаконной торговлей историческими артефактами и культурными объектами

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провел в Узбекистане переговоры с заместителем главы МИД страны Гайратом Фозиловым о стратегическом партнерстве Ташкента и Вашингтона. Об этом сообщается в совместном заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства США.

"7 ноября заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Гайрат Фозилов и помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавили третью сессию диалога о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и США в Ташкенте", - указано в заявлении.

Делегации обсудили двустороннее сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах, а также в области безопасности. Стороны также подписали соглашение о культурных ценностях, которое обязывает страны бороться с незаконной торговлей историческими артефактами и культурными объектами.

Следующий двусторонний диалог о стратегическом партнерстве США и Узбекистана пройдет в 2024 году в Вашингтоне.